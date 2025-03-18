Фонд, хабы и платформа e-Creative: как в Казахстане развивают креативную экономику

Экономика,Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Для развития креативной экономики Минкультуры разработало отдельный пакет мер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Развитие креативных индустрий – один из приоритетов государственной политики, который находится на особом контроле главы государства. Стратегически важный сектор экономики включен в Национальный план развития до 2029 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

В фокусе – законодательные и институциональные меры для поддержки отрасли, развитие инфраструктуры, импорт казахстанских креативных продуктов.

В этом году подписан закон, предусматривающий нормы по развитию креативной индустрии, в частности, расширены компетенции уполномоченного государственного органа и местных исполнительных органов по созданию условий для самореализации и развития талантов в сфере креативных индустрий.

Для развития креативной экономики МКИ разработан отдельный пакет мер.

В частности, в этом году правительством будет создан Фонд развития креативных индустрий. Его основными функциями является поиск талантов, развитие проектов и инфраструктуры, содействие экспорту казахстанских креативных продуктов и услуг. Он будет разрабатывать и реализовывать различные финансовые и нефинансовые меры поддержки на конкурсной основе для развития креативных проектов по экспорту на международные рынки.

Кроме того, в Сенате рассматривается норма по финансированию фонда в виде отчислений не менее 3% от дохода реализованных лотерейных билетов в форме обязательных имущественных взносов.

Вместе с тем, ведомство разработало проект нормативно-правового акта «Об утверждений правил стимулирования и государственной поддержки креативных индустрий», предусматривающий финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектам креативных индустрий.

Также планируется создание единого реестра представителей креативных индустрий e-Creative. Данная онлайн платформа даст возможность быстро находить нужных людей, отслеживать динамику количества субъектов креативных индустрий, автоматизировать бизнес-процессы по продвижению отечественных креативных продуктов и услуг.

Кроме того, запланировано проведение акселерационной программы в 6 регионах для нетворкинга и обмена опытом креаторов.

Еще один из ключевых пунктов – создание инфраструктуры для креаторов. По поручению президента во всех крупных городах Казахстана планомерно открываются креативные хабы. На данный момент работают уже 12 таких центров в Астане, Алматы, Туркестане, Шымкенте, Атырау, Кызылорде, Петропавловске, Актобе, Семее, Усть-Каменогорске, Актау, Жезказгане. В 2025 году запланировано открытие еще 8 хабов.

«Креативные продукты и услуги – оригинальность, инновационность и высокая ценность человеческого труда. Задача государства – обеспечить безопасность и защиту интеллектуальной собственности. В этом направлении идет тесное сотрудничество с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС): проводятся обучающие семинары и тренинги. Также совместно с ВОИС, МИД и МЮ планируется запуск образовательной платформы для казахстанских креаторов», – говорится в официальном сообщении.

В свою очередь, для поддержки в коммерциализации креативных товаров и услуг достигнута договоренность по размещению их на маркетплейсе одного из банков Казахстана.

2024 год для сферы креативных индустрий Казахстана ознаменовался прорывом в мировом рейтинге Global Innovation Index - 2024 – страна поднялась с 93 на 65 место по показателю «Креативные товары и услуги». Такая динамика - результат планомерной работы и господдержки. 

«Одной из первых задач МКИ было вывести креаторов из теневой экономики. В этих целях в реестр было включено 40 видов креативной деятельности, которые подлежат специальному налоговому режиму. Бизнес освобожден от уплаты всех видов налогов (КПН, ИПН, НДС) и выплачивает единый налог – 2-4% для ИП, 8% для ТОО. В результате налоговых послаблений количество занятых и субъектов креативных индустрий выросло на 15% или на 6 тыс. единиц, и на сегодня составляет 45 597 субъектов, где занято 135 тыс. человек», – отмечают в министерстве.

Наряду с этим, в 2024 году в Алматинской области открылся первый в Казахстане Парк креативных индустрий на базе Energo University и первая креативная школа им. Б.Тулегеновой в Астане.

Поддержка интеллектуальных и творческих ресурсов, их монетизация стала неотъемлемой частью национальной стратегии. В перспективе креативная индустрия претендует на место драйвера экономического прогресса.

Развитие данного сектора способствует созданию новых рабочих мест, инновациям и культурному разнообразию, а также социальной инклюзивности и устойчивому развитию.

Успехи креаторов положительно влияют на имидж страны. Громкие имена в этой сфере повышают узнаваемость государства. Как пример - певец Димаш Кудайберген, Иманбек Зейкенов (Dj Imanbek), режиссеры Тимур Бекмамбетов, Айсултан Сеитов, Адельхан Ержанов, проект «Ирина Кайратовна», художники Канат Нуртазин, Искандер Утебаев, Сауле Сулейменова и многие другие креаторы, которые прославились во всем мире.

#экономика #фонд #креатив #хабы #e-Creative

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