Фонтан протяженностью 300 метров строят у новой мечети в Нур-Султане

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о новом общественном пространстве, которое появится прямо перед новой мечетью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Перед входной аллеей новой мечети появится общественное пространство. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. Данное общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, местом для комфортного времяпровождения.

Общественное пространство расположено в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейна Бен Талала. На центральной аллее расположен фонтан протяженностью 300 метров, также устанавливаем теневые навесы, малые архитектурные формы, масштабно озеленяем территорию. Предусмотрены места для пеших прогулок, тихого отдыха, парковок и др. Из года в год будем дополнительно озеленять территорию и улучшать общественное пространство, которое поэтапно станет большим благоустроенным парком.

Что касается самой мечети, то она является самой большой мечетью в республике и Центральной Азии. Высота главного купола - почти 90 метров, минареты - 130 метров. Вместимость мечети до 30 тысяч человек. Строительство мечети ведется за счет спонсорских средств», - сообщил аким Нур-Султана.