Фонтаны запустят 1 мая в Нур-Султане

В Нур-Султане ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В этом году фонтаны в столице запустят 1 мая. Сейчас районные акиматы проводят расконсервацию, а также ремонтно-восстановительные работы фонтанных комплексов.

Так, на балансе аппарата акима района Байқоңыр имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 (дворец «Жастар») - 3 единицы и по проспекту Республики, 6 (ТД «Есиль») – 1 единица. В текущем году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

В Сарыаркинском же районе не все фонтаны находятся в ведении акимата. Из 10 имеющихся объектов, один состоит на балансе управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана. При этом этот каскад фонтанов передадут на баланс акимата уже в этом году.

В районе расположены следующие фонтаны: «Древо жизни», «Сиреневый», фонтан Абая/Желтоксан, «Акжайык», «Атырау», «Театр Жастар», фонтан в сквере по улице Московской, «Вращающийся шар» («Чупачупс»), «памятник Алии Моладгуловой».

В районе Алматы также готовятся к запуску фонтанов, проводя реконсервацию. На балансе районного акимата 9 фонтанов и фонтанных комплексов: фонтанный комплекс «Президентский парк»; фонтанный комплекс «Қазақ Елі»; фонтанный комплекс «Хазрет Султан»; фонтанный комплекс на площади Защитников отечества; фонтан у дворца школьников по проспекту Б.Момышулы; фонтанный комплекс у Дворца Независимости; фонтан на сквере у памятника Б.Момышулы; фонтан «Ак булак» в парке «Студенческий»; комплекс фонтанов у дворца «Мира и согласия».

Тем временем абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является район Есиль. Всего в районе 27 фонтанных комплексов, в которые входят 46 фонтанов. В районном акимате отметили, что два фонтана требуют полной реконструкции - Квадратный фонтан и фонтан в Дипломатическом городке.