Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Культура
Фонтаны запустят 1 мая в Нур-Султане

В Нур-Султане ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В этом году фонтаны в столице запустят 1 мая. Сейчас районные акиматы проводят расконсервацию, а также ремонтно-восстановительные работы фонтанных комплексов.

Так, на балансе аппарата акима района Байқоңыр имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 (дворец «Жастар») - 3 единицы и по проспекту Республики, 6 (ТД «Есиль») – 1 единица. В текущем году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

В Сарыаркинском же районе не все фонтаны находятся в ведении акимата. Из 10 имеющихся объектов, один состоит на балансе управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана. При этом этот каскад фонтанов передадут на баланс акимата уже в этом году.

В районе расположены следующие фонтаны: «Древо жизни», «Сиреневый», фонтан Абая/Желтоксан, «Акжайык», «Атырау», «Театр Жастар», фонтан в сквере по улице Московской, «Вращающийся шар» («Чупачупс»), «памятник Алии Моладгуловой».

В районе Алматы также готовятся к запуску фонтанов, проводя реконсервацию. На балансе районного акимата 9 фонтанов и фонтанных комплексов: фонтанный комплекс «Президентский парк»; фонтанный комплекс «Қазақ Елі»; фонтанный комплекс «Хазрет Султан»; фонтанный комплекс на площади Защитников отечества; фонтан у дворца школьников по проспекту Б.Момышулы; фонтанный комплекс у Дворца Независимости; фонтан на сквере у памятника Б.Момышулы; фонтан «Ак булак» в парке «Студенческий»; комплекс фонтанов у дворца «Мира и согласия».

Тем временем абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является район Есиль. Всего в районе 27 фонтанных комплексов, в которые входят 46 фонтанов. В районном акимате отметили, что два фонтана требуют полной реконструкции - Квадратный фонтан и фонтан в Дипломатическом городке.

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции
"Ворвалась, снося двери": ливни привели к серьезным подтоплениям в Туркестанской области - видео
Почему теряются дети?
Новую автобусную полосу запустили в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Газ не про нас?
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Проблемы столичных бизнесменов
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Не учебная тревога
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Культура
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
Культура
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Сул…
Правительство , Культура
80-летие Акселеу Сейдимбека отмечают в Казахстане
Культура
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]