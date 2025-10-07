Глава государства отметил особую роль культурно-гуманитарных связей на пространстве ОТГ, сообщает Kazpravda.kz

«В этом году Актау был объявлен Культурной столицей Тюркского мира. В городе был проведен ряд мероприятий, включая фестиваль тюркской культуры на побережье Каспия, собравший более 100 тысяч зрителей. Наряду с этим молодежной столицей Тюркского мира стал Алматы. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе братства и укреплять культурную интеграцию молодежи. В связи с этим предлагаем провести в следующем году в Алматы Форум креативной экономики. Это позволит сблизить наших молодых людей, повысить их знания и компетенции. Казахская мудрость гласит: «Өнерлі өрге жүзеді» («Талантливый всегда стремится вперед», – сказал Касым-Жомарт Токаев.