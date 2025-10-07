Об этом стало известно в ходе выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XII саммите Организации тюркских государств
Глава государства отметил особую роль культурно-гуманитарных связей на пространстве ОТГ, сообщает Kazpravda.kz
«В этом году Актау был объявлен Культурной столицей Тюркского мира. В городе был проведен ряд мероприятий, включая фестиваль тюркской культуры на побережье Каспия, собравший более 100 тысяч зрителей. Наряду с этим молодежной столицей Тюркского мира стал Алматы. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе братства и укреплять культурную интеграцию молодежи. В связи с этим предлагаем провести в следующем году в Алматы Форум креативной экономики. Это позволит сблизить наших молодых людей, повысить их знания и компетенции. Казахская мудрость гласит: «Өнерлі өрге жүзеді» («Талантливый всегда стремится вперед», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, искусство, образование, наука – это ценности, расширяющие горизонты цивилизации.
«Считаю целесообразным провести в Казахстане специальное мероприятие с участием представителей интеллигенции наших стран. Данное мероприятие может быть проведено в рамках Совета старейшин нашей организации. Кроме того, предлагаем создать Клуб исследователей тюркского мира, который можно сформировать на базе Тюркской академии», – заключил Президент.
В связи с переходом председательства в ОТГ к Азербайджану Глава нашего государства пожелал Президенту Ильхаму Алиеву больших успехов.