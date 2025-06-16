Форум Power Central Asia + China запускает стратегические проекты

Энергетика
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В столице стартовал первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China, организованный Министерством энергетики совместно с Ассоциацией по содействию инфраструктурному и инновационному развитию (АСИИР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Мероприятие, приуроченное к Саммиту «Центральная Азия – Китай», собрало в отеле Hilton Astana представителей правительственных и деловых кругов для обсуждения и запуска стратегических инициатив в энергетике, промышленности и высоких технологиях.

Цель форума – перевести политическую волю и договоренности, достигнутые на уровне глав государств, в практическую плоскость. Главным результатом станет подписание ключевых инвестиционных соглашений и старт стратегических проектов, которые укрепят энергетическую безопасность Казахстана, ускорят углубленную переработку сырья и обеспечат переход к низкоуглеродной экономике.

Открывая мероприятие, министр энергетики Ерлан Аккенженов обозначил ключевые приоритеты:

«Энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем занимает центральное место в нашем партнерстве. Сегодня, вступая в новое „золотое тридцатилетие“, мы выводим взаимодействие на уровень конкретных действий. Среди ключевых инициатив – модернизация Шымкентского НПЗ, строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, а также реализация масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Это шаги в сторону построения диверсифицированной, технологичной экономики».

На пленарной сессии представители Казахстана и Китая представили проекты, реализация которых будет закреплена подписанием стратегических соглашений:

  • Модернизация Шымкентского НПЗ: Министерство энергетики, АО «КазМунайГаз» и CNPC подпишут рамочное соглашение по расширению мощностей завода до 12 млн тонн в год. Этот проект обеспечит Казахстану дополнительный потенциал переработки сырья и экспорт нефтепродуктов.
  • Газовая отрасль: Запуск завода по производству карбамида в Актюбинской области, подписанное рамочное соглашение с участием «QazaqGaz», акимата Актюбинской области и китайских партнеров. Кроме того, China Construction Bank Corporation предоставит кредитную линию в размере $1 млрд для финансирования инфраструктурных проектов.
  • «Зеленая» энергетика: Форум станет отправной точкой для ряда новых инициатив, включая строительство солнечной электростанции «Сауран» с накопителем энергии. Также планируется подписание меморандумов о создании гидроаккумулирующих станций с China Southern Power Grid и о сотрудничестве в водородной энергетике с China Energy International.

Китайские корпорации PowerChina, Huawei и Longi выразили готовность не только инвестировать, но и локализовать передовые технологии на территории Казахстана. В рамках форума будет подписан ряд соглашений, предусматривающих создание R&D-центров, внедрение цифровых решений и развитие высокотехнологичных производств.

Кульминацией форума станет официальная церемония подписания портфеля соглашений. Среди ключевых документов – соглашения по модернизации Шымкентского НПЗ, созданию газохимического производства и внедрению технологий ВИЭ.

#энергетика #форум

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