Форум «Цифровой туризм в Казахстане – 2025» проходит в Алматы

Цифровизация,Туризм
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Более 300 представителей турбизнеса, технологических компаний, стартапов Казахстана и ближнего зарубежья собрались, чтобы обсудить вопросы цифровизации отраслей туризма, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Для участия в дискуссиях кроме специалистов, занятых непосредственно туристической деятельностью, были приглашены представители сопутствующих ей отраслей, в том числе компаний inDrive, Яндекс, Mastercard, Sabre, Mapster и других.

Участники сошлись во мнении, что Казахстану необходимо объединение туристских сервисов в понятную и доступную иностранным гостям единую цифровую экосистему. Она позволит полностью распланировать путешествие и обеспечить поддержку на всех его этапах – от заказа трансфера из аэропорта и бронирования места проживания до приобретения билетов на культурно-развлекательные мероприятия. Такой национальной цифровой платформой может стать TravelStan.

Были представлены другие технологические решения и тренды в индустрии туризма и гостеприимства. Событием стала презентация первого отечественного мобильного приложения для бронирования жилья по Казахстану PanaApp.

За три панельные дискуссии участники успели обсудить главные аспекты цифровизации туристической сферы и перспективы развития инноваций в отрасли, в том числе роль цифровых услуг государства в развитии туризма и включение «умных решений» в индустрию гостеприимства.

В стартап-питчинге с призовым фондом в 10 миллионов тенге приняли участие разработчики 30 инновационных ІТ-проектов в сфере турбизнеса. По итогам, которые подвели на форуме, 10 наиболее перспективных тревел-стартапов получили вознаграждение. В их числе мобильный гид, приложение для реализации туров по Казахстану, бортовая система продажи туров внутри страны, система автоматизации управления отелями, платформа автоматизации аренды квартир, агрегатор поиска жилья.

#Алматы #цифровизация #туризм #форум

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