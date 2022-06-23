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Форум – в движении
Асель Мухамед-Амин

Впервые в Казахстане проходит Международный форум DRIVE FORUM BURABAY-ULYTAU. В Бурабае стартовал первый день автоэкспедиции.

Инициатором масштабного мероприятия выступил Общественный фонд историко-культурного наследия и развития туризма Heritage при поддержке акимата Акмолинской области и НПП «Атамекен». В форуме принимают участие более 1 000 автопутешественников из Казахстана, Турции, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В течение недели они преодолеют порядка 800 км по маршруту Бурабай – Улытау.

– Идея проекта возникла в 2019 году. Его цель – повысить международный интерес к Казахстану и его уникальной истории. Кроме того, это возможность обучения и обмен опытом между лидерами автопутешествий. У нас есть огромный накопленный опыт, который нужно передать людям, желающим заниматься автотуризмом, либо планирую­щим путешест­вовать, но не знающим, как правильно это сделать, – подчеркнул автор и руководитель проекта Абдуали Абдугали.

Маршрут Бурабай – Улытау обширен: через Коргалжын, Аркалык, Жезказган, визит-центр «Джучи-хан» и Теректы. Переезд из священной кокшетауской земли в сакральные места Улытау предполагает пересечение многих исторических местностей, посещение объектов, каждый из которых по-своему уникален. Символичен старт из Бурабая – мес­та, где находились владения одного из могущественных казахских ханов, Абылая, в расположение ставки старшего сына Чингисхана – Джучи.

– Подобное меропрятие проводится впервые не только в Бурабае, это «первая ласточка» в масштабах республики. Маршрут Бурабай – Улытау – не самый простой путь, но радует, что в проекте принимают участие настоящие профессионалы своего дела. Хочу пожелать всем участникам легкой дороги. Уверен, отныне этот проект войдет в число масштабных туристических проектов и будет проходить ежегодно, – отметил директор палаты предпринимателей Акмолинской области Ерканат Мусылманбек.

Среди гостей форума замечены настоящие гуру автопутешествий: участник гонок Париж – Дакар Андрей Слепушкин, организатор кругосветного путешествия на автомобиле Алексей Камерзанов, участник арктических экспедиций Алексей Жирухин, ветеран автодвижения Александр Трушников, путешественник Барыш Бозанер, и многие другие. Есть среди них и представительницы прекрасного пола. К примеру, Людмила Гвоздева, которая на своем маленьком автомобиле объехала всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и другие страны.

Об организации длительных экспедиционных проектов рассказал создатель RED OF EXPEDITION, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса (проехал на Гималаи на высоту более 5 000 м) Евгений Шаталов. Известный оффроудер, рекорд­смен (на пикапе поднялся на вершину 1 302 м ) Сельджук Ишик поведал об опыте развития автотуризма в Турции.

Торжественную часть форума продолжили национальные игры, спортивные состязания, ярмарка ремес­ленников. Гостей мероприя­тия ожидали самые лучшие угощения национальной кухни.

Планируется, что автоэкс­педиция финиширует в Улытау 26 июня. Там пройдет заключительный open air с участием известных музыкантов.

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