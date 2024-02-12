Фото тысячи всадников опубликовали после кокпара в Туркестанской области

В Арыси на ипподроме «Комекбай» прошел кокпар, в котором приняли участие всадники из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, а также из разных уголков республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Туркестанской области

Участие приняли около тысячи всадников. Кокпар стартовал с концерта с участием звезд казахской эстрады - Заттыбека Копбосынулы, Адилета Жаугашара, Наркенже Серикбаевой, группы «Алатау серілер», Абдижаппара Алькожа, Серика Ибрагимова и других.

На мероприятии с приветственным словом выступила аким города Гульжан Курманбекова, которая выразила признательность спортсменам, пропагандирующим национальный спорт.

Более десяти тысяч собравшихся любителей кокпара приветствовали сильнейших гонщиков. Многие участники были удостоены специальных номинаций от организаторов.

Помимо денежного фонда, на кокпар выставили четыре автомобиля. Призы спонсировали местные бизнесмены, поддерживающие национальный спорт.