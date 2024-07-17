Французское правительство ушло в отставку

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Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник принял отставку главы правительства Габриэля Атталя и возглавляемого им кабинета министров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Однако французское правительство продолжит работу в нынешнем составе до тех пор, пока не будет назначен новый кабмин.

«Чтобы этот период завершился как можно скорее, политические силы республики должны работать сообща и создать единый фронт вокруг проектов и решений, которые будут в интересах французского народа», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Премьер-министр Франции Атталь подал прошение об отставке еще 8 июля - вскоре после того, как стали известны результаты парламентских выборов, на которых центристский блок президента Макрона занял второе место и потерял большинство в Национальном собрании. Однако тогда президент Франции эту просьбу отклонил.

По итогам внеочередных парламентских выборов во Франции первое место заняла левая коалиция «Новый народный фронт», получившая 182 депутатских мандата. На второе место вышла центристская коалиция Макрона «Вместе за республику», которая займет 168 мест в парламенте. На третьем - правопопулистское «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 мандата.

Жан-Люк Меланшон, один из лидеров левого «Нового народного фронта», в состав которого вошли крайне левые, коммунистические, социал-демократические и «зеленые» силы, ранее отверг возможность формирования коалиции между левыми партиями и центристским блоком Макрона. Вместо этого он призвал президента Франции поручить «Новому народному фронту» самостоятельно сформировать правительство.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что не готов образовать коалицию с партией Меланшона. Сотрудничество с правопопулистами он также исключает.