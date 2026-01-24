Данный кодекс систематизировал ранее разрозненные нормы отраслевого законодательства, устранил правовые коллизии и установил единые правила функционирования цифровой среды. Это позволило ликвидировать противоречия между внедрением новых технологий и действующим базовым регулированием.

Так, существенно обновлена модель цифрового государственного управления. Одним из ключевых нововведений стало закрепление цифровых прав человека. Граж­данам гарантировано право на цифро­вую идентичность и ее защиту, а также на удаление, анонимизацию и огра­ничение обработки персональных данных, что является комплексным аналогом права на забвение. Кроме того, использование биометрической аутентификации допускается исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Респуб­лики Казахстан.

– Также впервые на уровне закона закреплено обязательство по доступности цифровых решений и сервисов для лиц с инвалидностью. Это значит, что для них будут адаптированы цифровые решения, чтобы был равный доступ вместе со всеми гражданами. Мы надеемся, что цифровая среда будет доступна для всех людей, – отметила Екатерина Смышляева.

Большим потенциалом обладает и внедрение платформы обмена и обращения продуктов цифровых данных, то есть такой экосистемы, которая обеспечивает доступ к данным на установленных условиях их использования. Функционирование этой платформы будет осуществляться в уведомительном порядке, что позволит легализовать оборот ранее неучтенных данных.

Формирование единой цифровой архитектуры государства направлено на отказ от разрозненных ведомственных IT-решений и создание сквозных, интегрированных цифровых сервисов. Архитектура цифрового правительства обеспечит новый уровень государственных услуг, а управление смарт-городами и смарт-регионами будет основано на анализе цифровых данных и применении ИИ с учетом специфики регионов, отраслей промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

В завершение Дмитрий Мун отметил, что кодекс также определяет полный жизненный цикл цифровых объектов, включающий этапы планирования, разработки, опытной эксплуатации, тестирования на соответствие требованиям кибербезопасности,­ ввода в промышленную эксплуатацию, дальнейшего развития, модификации, архивирования и вывода из эксплуатации цифровых решений цифрового правительства.

– Речь идет об информационных системах, созданных отечественными программистами с высоким уровнем локализации. В качестве примера можно привести Министерство промышленности, где сформирован собственный реестр доверенных цифровых объектов, – подчеркнул вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития.