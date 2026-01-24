На площадке СЦК прошла пресс-конференция с участием вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрия Муна и депутата Мажилиса Парламента Екатерины Смышляевой. В ходе мероприятия были подробно разъяснены ключевые положения Цифрового кодекса, который стал базовым документом для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в стране.
ПопулярноеВсе
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Человек, обреченный на успех
Город задыхается… «в пределах нормы»
Инклюзивный центр в музее
Не раздумывая бросился на помощь
Ренессанс печатных СМИ
Регион пополняется социальными объектами
Ветеран отметил столетний юбилей
Добропорядочность как стратегия
Новый формат диалога
Знаковые решения
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]