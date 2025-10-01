Сегодня, когда Казах­стан приступил к строительству первой атомной электростанции, старейший научный центр страны становится важным научным и кад­ровым фундаментом атомной отрасли. В ходе знакомства с его работой журналисты убедились в том, что здесь фундаментальные исследования напрямую связаны с прикладными задачами и технологиями.

В Институте ядерной физики действуют критический стенд, радиохимический центр и установки ускорительной техники. Но первым делом журналистов провели в святая святых – в комплекс исследовательского реактора ВВР-К, который работает на низкообогащенном уране (19,7%). Главный инженер объекта Жаксылык Тезекбаев рассказал, что объект был построен в 1967 году по инициативе академика Каныша Сатпаева и с самого начала задумывался как многофункциональная установка, в том числе для пот­ребностей медицины.

Например, метод нейтроно­графии позволяет изучать внут­реннюю структуру предметов, не разрушая их. Эта технология используется в археологии, металлургии, космических исследованиях. Реактор также служит учебным полигоном. На его базе проходят практику студенты казахстанских вузов.

По словам главного инженера, безопасность является главным приоритетом: реактор охлаждается водой, корпус защищен лимонитовым бетоном, все узлы регулярно проверяются. Разрешение на эксплуатацию выдает Комитет атомного надзора. Дежурный персонал ведет круглосуточный контроль. Исследования японских специалистов показали: радиационный фон здесь ниже, чем в городе.

Заместитель начальника Научно-технического центра радиохимии и производства изотопов Андрей Гурин сообщил, что они освоили выпуск радиофармпрепаратов, используемых в центрах ядерной медицины страны. Эти препараты применяются при диагностике и лечении онкологических заболеваний. Особая гордость ученых – собственная разработка генератора технеция.

– Приобрести такую технологию за рубежом крайне дорого, поэтому мы создали ее сами. Это был большой труд всего коллектива, – отметил он.

Перед поступлением в медучреждения препараты проходят обязательные испытания. Они соответствуют фармакопейным требованиям ЕАЭС и стандартам GMP. Сегодня в Казахстане работают более десяти центров ядерной медицины. Ученые и врачи сотрудничают в тесной связке: именно медики формируют запросы на новые разработки.

В 1972 году в Алматы был введен в эксплуатацию критический стенд – реактор нулевой мощности (100 Вт). До сих пор это единственная подобного рода установка в Казахстане. В отличие от исследовательских реакторов, он не используется в промышленности, а предназначен для обучения. По словам заведующего лабораторией проблем безопасности атомной энергии Асета Шаймерденова, критический стенд является ключевой площадкой для подготовки специалистов, которые будут работать на атомных электростанциях страны.

О том, как фундаментальные исследования становятся основой для прикладной науки, рассказал заместитель начальника Научно-технического отдела ускорительных технологий Игорь Данько. К примеру, исследования ускорительных технологий, направленные на изучение строения вещества и ядерных процессов, дали мощный ресурс для практических решений. Именно фундаментальная база позволяет создавать установки, которые сегодня работают на медицину, промышленность и энергетику. Сегодня шесть ускорителей действуют в Алматы и Астане, включая изохронный циклотрон У-150М – первый в Цент­ральной Азии циклотрон с энергией 30 МэВ.

В Алматы промышленные ускорители электронов стерилизуют шприцы, катетеры, перевязочные материалы и медицинскую одежду. Сегодня развиваются технологии производства гидрогелей, вост­ребованных в медицине и промышленности. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности применяется технология холодной пастеризации, то есть уничтожения бактерий в зерне, травах и продуктах без нагрева и консервантов.

Пример Института ядерной физики показывает, что фундаментальная наука в Казахстане есть и развивается. Исследовательский реактор, радиохимия, критический стенд и ускорительные технологии – это не отдельные проекты, а звенья одной цепи. Сначала рождаются фундаментальные знания, затем они становятся основой прикладной науки, а на выходе дают реальные продукты и технологии: лекарства, материалы, решения для медицины, сельского хозяйства и промышленности.

Напомним, что в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям Глава государства отметил: развитие ядерной науки и технологий является стратегической задачей и Казахстан обладает значительным потенциалом в этой области.