Непреходящие ценности

Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, принятая 25 октября 1990 года, не только юридически обозначила стремление республики к независимости, но и стала символом начала нового этапа поиска­ идентичности, построения доверия между государством и обществом, реформирования политичес­ких институтов. Сегодня, спустя 35 лет, можно оценить значение этого документа сквозь призму тех ценностей, которые формируют современный Казахстан.

Декларация закрепила ключевые принципы, ставшие основой Конституционного закона «О государственной независимости» от 16 декабря 1991 года. Ее положения послужили фундаментом для институционального строительства.

– Время расставляет все по местам.­ Тридцать пять лет спустя Декларация о государственном суверенитете КазССР приобретает еще большую значимость. Сравнительно небольшой по объе­му политический документ, состоящий всего из 17 статей, стал основой для провозглашения суверенитета, права рес­публики на свои Вооруженные силы, на проведение собственной внешней политики. Был закреплен приоритет законов республики над союзными, – комментирует директор Института общественной политики партии «Amanat», политолог, кандидат политических наук Мадина Нургалиева.

Эволюция политических инс­титутов в странах, перешедших от авторитаризма к демократии, как показывает международный опыт, проходит через несколько ключевых этапов.

Первый – формирование базовых институтов власти: парламен­та, президентства, судебной системы. Второй – институционализация политического плюрализма, развитие партийной системы и механизмов выборов. Третий – укрепление гражданского общества, независимых СМИ и правозащитных структур. Дальше следует переход к содержательному диалогу между государством и обществом.

Казахстан прошел эти этапы с учетом собственной историчес­кой и культурной специфики, выстраивая модель постепенной модернизации.

– Если сравнивать с аналогичными политическими документами других государств, например, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Украины, принятыми в тот период времени, то наша декларация делала акцент на эволюционную транс­формацию. Провозглашались принципы парламентаризма, права граждан, межэтническое согласие, социальная справедливость. В современном контексте декларация стала символом политической зрелости и воспринимается как фундаментальный этап в истории Казахстана, – считает эксперт.

Таким образом, в отличие от деклараций, ориентированных преимущественно на юридичес­кое отделение от СССР, казахстанский документ содержал комплексное видение будущего государства. Он не только провозглашал суверенитет, но и закладывал базовые ценности, которые в других республиках зачастую формулировались поз­же, уже в рамках конституционных реформ.

Особое внимание в казахстан­ской декларации уделялось институциональному строительству: признавался статус Президента как главы исполнительной власти, закреплялось право на создание собственных силовых структур, подчиненных национальным органам, провозглашалась собственность респуб­лики на природные ресурсы и экономический потенциал.­ Это свидетельствовало о стремлении, в первую очередь, к внут­ренней консолидации.

Кроме того, документ отражал миролюбивый характер политического курса, включая запрет на размещение и испытание оружия массового уничтожения на территории республики – положение, которое впоследствии стало основой международного имиджа Казахстана как лидера в области ядерного разоружения и региональной безопасности.

Следуя идеалам

За 35 лет с момента принятия декларации политическая система Казахстана претерпела значительные изменения. В 1990-е годы был сформирован институт президентства, заложены основы парламентской деятельности, началась институционализация политических партий. В 2000-е акцент сместился на укрепление вертикали власти, обеспечение стабильности и управляемости.

С 2019 года начался новый этап политических реформ: расширение полномочий Парламента, реализация принципа «слышащего государства», внедрение элементов прямой демократии. Эти изменения отражают стремление к институциональной зрелости и более сбалансированной модели управления.

Национальный суверенитет стал важнейшим юридическим и политическим достижением, но его устойчивость и жизнеспособность зависят не только от формальных норм, а от того, насколько активно и содержательно в жизни государства участ­вует само общество.

В этом контексте дальнейшее наполнение суверенитета требовало развития реальных механизмов участия гражданского общества. Это означает переход от декларативного признания роли граждан к институционализированным формам взаимодействия – в стране появились общественные советы, неправительственные организации, цифровые платформы обратной связи... Как показывает прак­тика последних лет, особенно с 2019 года, государство стало делать ставку на партнерскую модель управления, где гражданский сектор рассматривается не как оппонент, а как союзник устойчивого развития.

– За эти годы восприятие суверенитета эволюционировало. На первоначальном отрезке Казахстану было важно стать самостоятельным и независимым государством, чтобы центр принятия решений находился непосредственно в стране. После того, как это было достигнуто, добавились и другие запросы: на экономический суверенитет, культурную идентичность, защиту национальных интересов, – говорит Мадина Нургалиева. – Молодежь тоже подхватила такие характеристики восприятия. Для современного молодого поколения суверенитет – это не только флаг, герб, гимн, но и возможности для самореализации, развития. Это реалии, в которых молодежь может учиться в стране и за рубежом, работать в том формате, который выберет сама.

Таким образом, национальный суверенитет – это не только конституционная норма, но и живая ткань общественного взаимодействия, которая требует­ постоянного укрепления через участие, прозрачность и парт­нерство.

Конституционная реформа 2022 года, инициированная Президентом Касым-Жомартом­ Токаевым,­ была ответом на общественный запрос на справедливость, прозрачность и подот­четность. Она перезапус­тила политическую архитектуру страны. Среди ключевых ее положений – создание Конституционного суда, расширение полномочий Парламента и масли­хатов, введение однократного президентского срока, закрепление исключительной собственности народа на землю и недра.

Эти изменения стали институциональным ответом на задачи, обозначенные еще в декла­рации 1990 года: национальный суверенитет, социальная справедливость, межэтническое согласие. Реформа 2022 года фактически перевела эти принципы из декла­ративной плос­кости в конституционную реальность, открыв пространство для более активного участия гражданского общества в жизни страны.

Стратегия будущего

По мнению Мадины Нургалие­вой, диалог между государством и обществом в условиях реформ становится все более активным, ярким и разноформатным.

– Во-первых, этот диалог стал более институционализированным. Появились и развиваются различные площадки общественного участия: Национальный курултай, общественные советы, общественные приемные. Отдельное­ место в диалоге между государством и обществом сегодня занимают политические партии. Например, у «Amanat» есть много партийных проектов, которые напрямую обеспечивают такое взаимодействие. Так, проект «Жер аманаты» решает пробле­му дефицита пастбищ. В его рамках изымаются неиспользуемые сельхозугодья, приобретенные незаконно, и перераспределяются так, чтобы фермеры на местах могли использовать их по назначению, – говорит эксперт. – Во-вторых, диалог стал более технологичным. В Казахстане уже стала повседневной практикой возможность пользоваться разными цифровыми платформами для взаимодействия государства и общества.

Вот только несколько примеров: электронное правительство eGov, электронная система e-Otinish,­ которая позволяет граж­данам подавать официальные обращения, запросы, жалобы и предложения в государственные органы. Есть еще один интересный инструмент – е-petition,­ представляющий собой официальную государственную платформу для запуска­ электронных коллективных обращений­ граждан. Нередко этим инструментом пользуются, чтобы привлечь внимание к важным проблемам и добиться их рассмотрения.

Следующим шагом в эволюции общественного развития Казахстана, по мнению политолога, может стать переход от диалога между государством и обществом к совместному проектированию будущего.

– В политологии это называют делиберативной демократией, а если передать простыми словами – это совещательная демократия, когда граждане вовлекаются не только в обсуждение, но и в принятие решений. Напомню, что у нас за последние три года прошло уже два референдума, и впереди планируется еще. Прак­тика показывает, что в обществе сформирован запрос не только на справедливость, но также на публичность, открытость, искренность. В этом плане эффекта стоит ожидать от дальнейшего внедрения выборности акимов, развития местного самоуправления. То есть у граждан поя­вилось много возможностей проявить себя, заявить о себе, предложить свое видение развития конкретного населенного пункта, проекта или инициативы, – аргументирует Мадина Нургалиева.

Таким образом, суверенитет сегодня – это не только политическая формула, но и социальный контракт, основанный на доверии, идентичности и готовности к реформам. Это вызов и возможность одновременно: углубить диалог государства и общества, почувствовать себя частью будущего страны.