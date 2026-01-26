Депутат Мажилиса Айдос Сарым озвучил позицию касательно поправок в рамках Конституционной реформы, сообщает Kazpravda.kz
Причины и аргументы член Комиссии по Конституционной реформе изложил в ходе третьего заседания, которое прошло сегодня в Астане.
Айдос Сарым акцентировал внимание на трех статьях. Это статьи 50, 51 и 53, связанные с функционалом нового Парламента – Курултая.
Он также подчеркнул, что все предложения были сформулированы с учетом поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая в Кызылорде.
«Как было предложено, будущий Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства. Срок полномочий депутатов Курултая по аналогии с сегодняшним Мажилисом предлагается сохранить – пять лет. Данная редакция полностью поддерживается. При этом, уже в специализированных Конституционных законах могут быть предусмотрены дополнительные требования к кандидатам в депутаты Курултая», – сказал мажилисмен.
Вместе с тем, как было отмечено, самые содержательные и концептуальные изменения, связанные с работой будущего Курултая, предусматривает статья 53. По его мнению, это именно те изменения, которые серьезным образом меняют и стабилизируют архитектуру и систему государственного управления в стране, обеспечивают необходимый баланс между ветвями власти, реализуют концепцию сдержек и противовесов между представительной, исполнительной и судебной властями.
«В действующей Конституции Республики Казахстан статья 53 содержала 13 пунктов, которые предметно описывали функционал палат Парламента. В новой редакции, представленной в сравнительной таблице, хочу обратить на это ваше внимание, содержится уже 23 пункта. То есть функционал вырастает более чем в полтора раза. Все эти новые полномочия, в случае их утверждения на общенациональном референдуме, будут конкретизированы и реализованы в рамках соответствующих конституционных законов. Все вышеуказанные новеллы многократно озвучивались на разных общественных площадках, были досконально обсуждены на соответствующих заседаниях рабочей группы и были концептуально поддержаны Главой государства на Национальной Курултае в городе Кызылорде. Поэтому данные концептуальные изменения нами поддерживаются», – завил Сарым.