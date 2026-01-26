Функционал будущего Парламента вырастет более чем в полтора раза – Айдос Сарым

Конституционная реформа
55

Депутат Мажилиса Айдос Сарым озвучил позицию касательно поправок в рамках Конституционной реформы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Причины и аргументы член Комиссии по Конституционной реформе изложил в ходе третьего заседания, которое прошло сегодня в Астане.

Айдос Сарым акцентировал внимание на трех статьях. Это статьи 50, 51 и 53, связанные с функционалом нового Парламента – Курултая.

Он также подчеркнул, что все предложения были сформулированы с учетом поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая в Кызылорде.

«Как было предложено, будущий Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства. Срок полномочий депутатов Курултая по аналогии с сегодняшним Мажилисом предлагается сохранить – пять лет. Данная редакция полностью поддерживается. При этом, уже в специализированных Конституционных законах могут быть предусмотрены дополнительные требования к кандидатам в депутаты Курултая», – сказал мажилисмен.

Вместе с тем, как было отмечено, самые содержательные и концептуальные изменения, связанные с работой будущего Курултая, предусматривает статья 53. По его мнению, это именно те изменения, которые серьезным образом меняют и стабилизируют архитектуру и систему государственного управления в стране, обеспечивают необходимый баланс между ветвями власти, реализуют концепцию сдержек и противовесов между представительной, исполнительной и судебной властями.

«В действующей Конституции Республики Казахстан статья 53 содержала 13 пунктов, которые предметно описывали функционал палат Парламента. В новой редакции, представленной в сравнительной таблице, хочу обратить на это ваше внимание, содержится уже 23 пункта. То есть функционал вырастает более чем в полтора раза. Все эти новые полномочия, в случае их утверждения на общенациональном референдуме, будут конкретизированы и реализованы в рамках соответствующих конституционных законов. Все вышеуказанные новеллы многократно озвучивались на разных общественных площадках, были досконально обсуждены на соответствующих заседаниях рабочей группы и были концептуально поддержаны Главой государства на Национальной Курултае в городе Кызылорде. Поэтому данные концептуальные изменения нами поддерживаются», – завил Сарым.

#реформа #конституция

Популярное

Все
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили музей в Астане
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
Снежанна Имашева: Преамбула Конституции — это идейно-моральное ядро Основного закона
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Глава государства провел совещание в Генеральной прокуратуре
Цена на золото побила новый рекорд
КНБ пресек схему фиктивного производства медоборудования в «OrdaMed»
Более 1 млн домов остались без электричества в США из-за снежной бури
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре
Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Айдарбек Ходжаназаров: Конституционная реформа ориентирован…
«Закон и порядок» станут основой Справедливого Казахстана –…
Депутат предложил закрепить экологические ценности в Консти…
Глава ОСДП: Конституционная реформа — это ответ на очень ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]