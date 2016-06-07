Футбол: Казахстан обыграл Китай

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
19 операций перенес 10-летний ребенок с тяжелыми ожогами в Шымкенте
Почти 700 тысяч тенге штрафов: без прав и номеров лихачил водитель в ЗКО
На территории музея-заповедника "Сарайшык" откроют визит-центр
Трио вымогателей поймали с поличным в Жаркенте
Покорившей 8-метровую высоту девочке пришлось вызывать спасателей в Риддере
3 человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Туркестанской области
Второе за сутки ДТП с тремя погибшими произошло в Казахстане
3 престижные награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в США
Новое достижение Центра педагогического мастерства NIS: золото Eurasian Book Fair-2023
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
В июне исполнится год, как было создано Министерство науки и высшего образования. Что сделано за это время и как обстоят дела в научной сфере?
Группа школьниц избила сверстницу в Семее
67-летняя женщина разбилась насмерть, выпав с 5-го этажа в Петропавловске
Ряд функций министерств передали акиматам в Казахстане
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Православные отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение
Под Алматы произошло землетрясение
В Акмолинской области спасли провалившийся под лед табун лошадей: видео
Автобус сбил девушку на переходе в Петропавловске
Мужчина пинком столкнул с эскалатора посетителя ТРЦ в Караганде
Почему дорожают стоматологические услуги и как можно сэкономить, занимаясь здоровьем своей ротовой полости?
Требования рассмотрены и удовлетворены
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка «Періште ізі» («След ангела»)
Водохранилище в СКО покрылось льдом и поразило пользователей Сети: видео
Актюбинка села в машину к пьяному водителю и погибла
Председатель Сената Парламента поздравил православных с Пасхой
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
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Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
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Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
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Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
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