Фото: Kazpravda.kz
Общество
Футбольное поле "ушло" из одного села в другое из-за ошибки чиновников в Абайской области
Левина Флора

В Абайской области в поселке Восход в скором времени появится новое футбольное поле. По ошибке. Местные власти планировали построить футбольное поле в  поселке Водный, однако из-за ошибки в документации, поле "ушло" в поселок Восход. Об этом на общественных слушаниях по проблемам поселка, заявил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей Амантай Утельбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Футбольное поле планировалось построить в поселке Водный. Но во время написания бюджетной заявки, специалист отдела ошибся. Поскольку обычно мы везде пишем о поселке Восход, Водный остался в стороне. То есть, в документации вместо "Водный" было вписано "Восход" и автоматически футбольное поле "ушло" в поселок Восход. Деньги выделили, бюджетную заявку оформили, конкурс объявили. Естественно, теперь футбольное поле построят в поселке Восход", – рассказал Амантай Утельбаев.

Причем никакой проблемы в отделе не видят абсолютно.

"Поле не уйдет в другой поселок, они же рядом", – заявил Амантай Утельбаев.

Между тем, жители возмущены таким подходом к работе специалистов ЖКХ.

"Это очень странно выглядит. Выходит, что специалисты отдела ЖКХ и акимата не знают и не понимают разницы между двумя поселками. Они не знают, из каких поселков состоит город, и в чем разница между Восходом и Водным. Это смешно. Площадка стоит немалые деньги, речь идет о десятках миллионов тенге. Почему получилось так, что эти деньги идут не туда, куда сами чиновники их планировали? До такой степени у нас низкий уровень грамотности чиновников", – возмущены жители и общественники.

Причем, в поселке Восход тоже должны были построить футбольное поле за счет спонсорских средств. Однако с этим возникли проблемы. Поле обещали построить еще в прошлом году, однако работа по строительству так и не началась. Представители спонсорской организации ТОО "Qazaq-Astyk Group" на слушаниях заявили, что построить поле они в принципе могут, однако работа не начинается в связи с нерешенными вопросами с акиматом. Дело в том, что по сей день стоит вопрос о том, кто будет подводить коммуникации и нести ответственность за это поле. Вопрос обещают решить дальнейшими переговорами, однако сколько времени это займет – неизвестно.

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