Футбольные фанаты привлечены к ответственности в Алматы

Они распивали спиртные напитки и буянили, передает Kazpravda.kz
В Алматы футбольные болельщики привлечены к ответственности за нецензурную брань и загрязнение мест общего пользования. В отношении правонарушителей также приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Таким поведением наносится урон не только институту «футбольных болельщиков», но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан, сообщили в МВД.
«МВД напоминает о необходимости соблюдения принципа "закон и порядок". Закон един для всех. Каждое противоправное действие, посягающее на общественный порядок, обязательно повлечет за собой ответственность», - сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.