Футбольные фанаты привлечены к ответственности в Алматы

Иллюстративное фото: Sport.nur.kz

В Алматы футбольные болельщики привлечены к ответственности за нецензурную брань и загрязнение мест общего пользования. В отношении правонарушителей также приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Таким поведением наносится урон не только институту «футбольных болельщиков», но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан, сообщили в МВД.