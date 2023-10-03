Габит Садырбеков стал заместителем генпрокурора

С января 2022 года он был первым заместителем председателя АФМ.

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Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Другим распоряжением президент освободил от этой должности Улана Байжанова.

Садырбеков Габит Амангельдиевич родился в 1978 году в Акмолинской области. В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

2001-2017 гг. – работа в органах прокуратуры .

2017-2020 гг. – работа в банковской сфере.

2020-2021 гг. – советник министра цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК.

Со 2 марта 2021 года по 8 января 2022 года – руководитель аппарата Агентства РК по финансовому мониторингу.

С 8 января 2022 года был первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.