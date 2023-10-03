Габит Садырбеков стал заместителем генпрокурора

С января 2022 года он был первым заместителем председателя АФМ.
Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Другим распоряжением президент освободил от этой должности Улана Байжанова.
Садырбеков Габит Амангельдиевич родился в 1978 году в Акмолинской области. В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
2001-2017 гг. – работа в органах прокуратуры .
2017-2020 гг. – работа в банковской сфере.
2020-2021 гг. – советник министра цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК.
Со 2 марта 2021 года по 8 января 2022 года – руководитель аппарата Агентства РК по финансовому мониторингу.
С 8 января 2022 года был первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.