Гаранты суверенности

Масс-медиа
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Обсуждение интервью Главы государства состоялось в ходе «круглого стола» «Мемлекеттік мүдде» в офисе ТОО «Қазақ газеттері» в Астане

фото Ерлана Омара

Второй раз подряд Президент Касым-Жомарт Токаев начинает календарный год с большого, обстоятельного и многопланового интервью казахстанскому печатному СМИ: в 2024 году это была газета «Egemen Qazaqstan», в 2025-м – «Ana tili». Это свидетельствует о том, что печатная пресса была и остается востребованным инструментом диалога с казахстанцами.

Подтверждает это и тот факт, что одни из старейших газет страны – «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» – отметили 105-летние юбилеи. Начавшие издаваться более века назад, издания до сих пор не теряют популярности у читателей и пользуются авторитетом у власти.

Юбилейные даты издания отметили, так сказать, в деловом стиле – проведе­нием научно-практических конференций. А вчера в офисе ТОО «Қазақ газеттері» в Астане прошло обсуждение январского интервью Президента. В ходе мероприятия творческим коллективам редакций было передано поздравление с юбилеем от Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В Послании, которое на встрече зачитал советник Президента РК Бауыржан Омаров, Глава государства отметил, что 105-летие двух газет – знаменательная веха в истории отечественной журналистики. С момента выхода первых номеров издания вносят неоценимую лепту в развитие страны и укрепление единства нации.

«У истоков газет стояли выдающиеся сыны нашего народа. В разное время в них творили яркие мастера пера и слова, которые были голосом народа и превыше всего ставили национальные интересы, – отметил Глава государства в поздравительном адресе. – За более чем вековую историю издания стали подлинными флагманами казахстанских масс-медиа, надежным источником актуальной и интересной информации, духовным ориентиром для широкой читательской аудитории. Отрадно, что сегодня творчес­кие команды газет достойно продолжают славный путь старших коллег и наставников. Выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд во имя формирования нового качества нации. Уверен, вы и впредь будете с честью выполнять свою благородную миссию, радуя читателей достоверной информацией и качественной аналитикой».

Видением развития казахстанской печатной журналистики поделился генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы. Он отметил, что юбилейные мероприятия, в числе которых заседания «круглых столов» и встречи с читателями, будут продолжаться в течение всего года, ведь поддержание живой обратной связи с аудиторией – один из главных приоритетов печатной журналистики, который отличает ее от других информационных ресурсов.

Казахстанский государственный деятель Сауытбек Абдрахманов считает, что непременным атрибутом любого государства является официальная пресса, ведь именно ее можно считать первоисточником объективной информации, служащей основой для формирования общей информационной повестки дня.

Жанат Елшибек работе в газете «Egemen Qazaqstan» посвятил 35 лет. Ветеран журналистики уверен, что залог успеха любого СМИ и его авторитета у читателя – способность добиться обратной связи от представителей государственных органов. И этому принципу журналист не изменял никогда.

Редактор отдела экономики газеты «Казахстанская правда» Юрий Фоменко уверен, что по состоянию официальных СМИ судят о респектабельности государства.

– Глава государства дал обстоятельное интервью именно газете, и это говорит о большом внимании руководства страны именно к печатным СМИ, – отметил он. – Так сложилось, что главными офи­циальными СМИ Казахстана стали «Казахстанская правда» и «Egemen Qazaqstan». Безусловно, основным конкурентом для нас сейчас выступает Интернет, но тут есть несколько нюансов. Контент, который формируется в социальных сетях, к сожалению, далеко не всегда преследует национальные интересы страны. Чаще всего задачи его другие – дос­тичь быстрого, но краткосрочного внимания аудитории за счет кричащих заголовков, а порой даже дезинформации. Официаль­ные же СМИ в наше непростое время информационных войн остаются гарантами суверенности государства.

Своим мнением о роли и перспективах развития печатных изданий поделились с участниками «круглого стола» ветераны «Казахстанской правды» Ольга Драка и Светлана Кулик.

#президент #интервью #Казахстанская Правда #Egemen Qazaqstan #Мемлекеттік мүдде

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