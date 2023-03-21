"ГАЗель" взорвалась после ДТП в Актюбинской области: видео столкновения
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Водитель погиб на месте ДТП.
"ГАЗель" сгорела после столкновения с грузовиком в Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
Страшная автоавария произошла 20 марта на автодороге Самара – Шымкент.
"ГАЗель" столкнулась с грузовой автомашиной "Volvo", от удара загорелась и взорвалась. 32-летний водитель скончался на месте происшествия.
Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.