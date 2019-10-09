Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы на 40 тыс тонн в год

Газификация столицы позволит снизить количество вредных выбросов на 25 процентов или 40 тысяч тонн в год. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на церемонии сварки "золотого" стыка магистрального газопровода "Сарыарка", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Что даст газификация столицы? Вы знаете, есть проблемы с выбросами. Вы знаете, когда топят на угле, на дровах. В безветренную погоду образуется смог. Мы не раз слышали жалобы со стороны жителей", — сказал Кульгинов.
Он напомнил, что вчера, 8 октября, на совещании Глава государства еще раз сделал замечание и дал поручение устранить данную проблему.
"Если говорить языком цифр, то газификация столицы позволит снизить выбросы на 40 тысяч тонн в год. Это по индексу загрязнения атмосферы снизит на 25 процентов, поэтому намного экологически чище станет", — заявил аким.