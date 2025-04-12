Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки по городу Астане проверил исполнение поручений главы государства по обеспечению населения теплоснабжением и реализации проекта LRT, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Кабмина

Фото: Правительство РК

В ходе посещения газовой тепловой станции «Туран» премьер-министру доложили о завершении второй очереди строительства объекта. На сегодня готовность составляет 98%. Общая мощность ГТС по итогам работ доведена с 350 до 600 Гкал/час – на сегодня это крупнейшая газовая тепловая станция в стране. ГТС «Туран» наряду с другими 4 теплоисточниками, в частности ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ГТС «Юго-Восток», обеспечивает теплоснабжение столицы. Общая располагаемая мощность объектов составляет 4 104 Гкал/час при потреблении города на пике 3 578 Гкал/час, что обеспечило в текущий отопительный период профицит тепла – порядка 500 Гкал/час.

Заместитель акима города Ерсин Отебаев доложил, что на сегодня работа ГТС «Туран» полностью автоматизирована. Подготовка специалистов ведется на базе учебного центра в рамках дуального образования. На станции используются немецкие, российские и финские технологии. Отмечена высокая экологичность ГТС: выбросы оксида азота снижены в 3-5 раз по сравнению с действующими нормативами. В настоящее время объект обеспечивает теплом жилые районы Есіл и Нұра, а также социальные и промышленные объекты на площади около 2 млн м². Работа по газификации и обеспечению теплом города будет продолжена. До 2035 года в сфере теплоснабжения планируется реализовать ряд проектов общей мощностью 1310 Гкал/час, включая ввод в эксплуатацию котлов 7, 8 на ТЭЦ-2, строительство ГТС «Тельмана» и ГТС «Юго-Запад».

Олжас Бектенов подчеркнул, что в условиях активного роста населения и расширения городской инфраструктуры строительство современных источников теплоснабжения имеет особое значение.

О ходе реализации одного из ключевых транспортных проектов столицы по строительству LRT премьер-министру доложили на площадке станции 112. По итогам прошлого года завершено строительство эстакады, вантового моста и железобетонных конструкций всех станций. Для обеспечения потребностей проекта в Астане запущено производство шпал. Для их изготовления применяется бетон марки Б-55, используется технология преднапряжения армирования, что предотвращает растрескивание конструкций во время транспортировки и повышает стойкость к морозу. На сегодняшний день изготовлено уже более 35 тыс. шпал, всего для проекта необходимо 87,6 тыс. единиц.

В настоящее время на объекте ведется укладка рельсов – работы завершены на участке протяженностью 2 км, а также оптоволокна. В текущем году для работ мобилизовано порядка 2 тыс. человек, в летний период на объекте будет задействовано около 5 тыс. специалистов.

Председатель правления ТОО «CTS» Асылбек Дуйсебаев сообщил, что в сентябре планируется начать тестовую эксплуатацию LRT, что подразумевает обкатку поездов без пассажиров. Проект легкорельсового транспорта в Астане реализуется согласно передовому стандарту GoA4, что предполагает тестовый период продолжительностью порядка 6 месяцев.

Здесь же премьер-министру презентован проект благоустройства территории вдоль LRT. От аэропорта до ул. Рыскулова планируется высадить крупномерные деревья и многолетние кустарники, установить системы автоматического полива. Зона вдоль пр. Кабанбай батыра до ул. Сыганак отведена под организацию общественных пространств – установку детских и спортивных площадок, обустройство пешеходных маршрутов. Далее до железнодорожного вокзала-2, в зоне наиболее интенсивного пассажиропотока, будут предусмотрены парковочные пространства, оборудованы велодорожки, созданы зеленые насаждения.

На территории депо с центром управления Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительно-монтажных работ. Проект реализуется совместно с китайскими партнерами – China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd. Полностью автоматизированное депо будет состоять из 13 основных зданий, предназначенных для парковки и ремонта составов, хранения материалов и запасных частей. Также здесь строится Центр управления общественного транспорта с диспетчерским пунктом, узлом связи и администрацией эксплуатирующей компании LRT.

В ходе посещения площадки депо состоялось прямое включение по видеосвязи с заводом-изготовителем подвижного состава для LRT – CRRC Tangshan Co.,Ltd. Премьер-министру доложили об особенностях локомотивов, которые будут обеспечивать перемещение пассажиров по LRT. Всего будут функционировать 19 четырехсекционных составов, рассчитанных на 650 мест каждый.

Председатель правления компании Tangshan CRRC Group Чжоу Цзюньнянь отметил, что в настоящее время на производстве ведется сборка первых двух составов с использованием технологий и стандартов, применяемых для высокоскоростных поездов до 350 км/ч.

В процессе изготовления применяются современные материалы, такие как алюминиевый сплав для кузовных элементов, эластичные колеса, многослойные окна для комфортного проезда, высокопрочные органосиликатные кожаные сиденья.

Сборка планируется непосредственно на строительном участке. Каждый состав будет оснащён 36 мониторами, 11 камерами и комплексом систем для беспилотного управления поездов.