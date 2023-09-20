Где хочу, там и строю Общество 20 сентября 2023 г. 0:30 454 Любовь Доброта Антикоррупционная служба Шымкента приступила к анализу уплотняющей застройки. фото автора Поводом для изучения сложившейся практики точечной застройки стали участившиеся случаи возведения коммерческих объектов и жилых домов без должного оформления правоустанавливающих и разрешительных документов. Настораживает уже тот факт, что с обретением Шымкентом статуса города республиканского значения в акимате увлеклись порочной практикой передачи в частную собственность земельных участков без проведения торгов. За последние пять лет более тысячи земельных участков площадью 850 га перешли в частную собственность. При этом только один процент из них продан на аукционе. Сотрудники антикоррупционного ведомства заподозрили государственных служащих в корректировке плана детальной планировки (ПДП) города в угоду тех, кто жаждет построить объекты недвижимости на территориях, где изначально по Генплану они не планировались. Именно после таких «корректировок» на месте зеленых зон начинают строить магазины и втискивать коробки домов на детских площадках многоэтажек. По информации первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Жандоса Жумабаева, специалисты ведомства уже начали проверку более десяти объектов. И это только начало. – Есть компании, которые начинают строительство без получения архитектурно-планировочного задания, – комментирует ситуацию Жандос Жумабаев. – Мы уже видим, кто допустил такие нарушения из государственных должностных лиц. Теперь предстоит выяснить, есть ли хищения и убыток для государства. Для таких застройщиков чиновники с готовностью включают «зеленый» свет. Им запросто могут выдать АПЗ без обязательного проведения для этого топографической съемки, даже без получения технических условий. В подтверждение своих слов Жандос Жумабаев привел прошлогодний пример, когда одна из компаний 28 декабря получила АПЗ на проектирование и строительство пятиэтажных домов, тут же направив в акимат уведомление о начале строительства. А 13 днями раньше застройщик продал в жилой фонд акимата все квартиры в этих домах. Правда, в них не было ни света, ни газа, но это уже детали. А вот вопрос о том, как стало возможно строительство без разрешительных документов и технических условий на земле, которая находилась в государственной собственности, гораздо глобальнее. Получить ответы на все вопросы, как и установить законность подобного алгоритма жилищного строительства, предстоит антикоррупционщикам. Они считают, что из-за отсутствия градостроительного регламента ПДП новостроек разрабатывается по усмотрению должностных лиц акимата на основании протокольных поручений. И корректируется в угоду заинтересованных сторон. – Для этого используется закрепленное в законе право акимата вносить не более двух раз в год изменения и дополнения в утвержденный план, – говорит Жандос Жумабаев. – Однако по закону план детальной планировки должен соответствовать Генеральному плану, а у нас большая часть ПДП с ним сейчас не согласуется. Жандос Жумабаев пообещал, что по итогам проверки и выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования, вплоть до сноса и привлечения к ответственности чиновников, способствовавших принятию незаконных решений. И добавил, что все факты Антикоррупционная служба сделает достоянием гласности, поделившись информацией с журналистами. #Шымкент #снос #застройка