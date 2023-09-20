Где хочу, там и строю

Поводом для изучения сложившейся практики точечной застройки стали участившиеся случаи возведения коммерчес­ких объектов и жилых домов без должного оформления правоустанавливающих и разрешительных докумен­тов. Настораживает уже тот факт, что с обретением Шымкентом статуса города республиканского значения в акимате увлеклись порочной практикой передачи в частную собственность земельных участков без проведения торгов. За последние пять лет более тысячи земельных участков площадью 850 га перешли в частную собственность. При этом только один процент из них продан на аукционе.

Сотрудники антикоррупционного ведомства заподозрили государственных служащих в корректировке плана детальной планировки (ПДП) города в угоду тех, кто жаждет построить объекты недвижимости на территориях, где изначально по Генплану они не планировались. Именно после таких «корректировок» на месте зеленых зон начинают строить магазины и втискивать коробки домов на детских площадках многоэтажек.

По информации первого замес­тителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Жандоса Жумабаева, специалис­ты ведомства уже начали проверку более десяти объектов. И это только начало.

– Есть компании, которые начинают строительство без получения архитектурно-планировочного задания, – комментирует ситуацию Жандос Жумабаев. – Мы уже видим, кто допустил такие нарушения из государственных должностных лиц. Теперь предстоит выяснить, есть ли хищения и убыток для государства.

Для таких застройщиков чиновники с готовностью включают «зеленый» свет. Им запросто могут выдать АПЗ без обязательного проведения для этого топографической съемки, даже без получения технических условий. В подтверждение своих слов Жандос Жумабаев привел прошлогодний пример, когда одна из компаний 28 декабря получила АПЗ на проектирование и строительство пятиэтажных домов, тут же направив в акимат уведомление о начале строительства. А 13 днями раньше застройщик продал в жилой фонд акимата все квартиры в этих домах. Правда, в них не было ни света, ни газа, но это уже детали. А вот вопрос о том, как стало возможно строительство без разрешительных документов и технических условий на земле, которая находилась в государственной собственности, гораздо глобальнее.

Получить ответы на все вопросы, как и установить законность подобного алгоритма жилищного строительства, предстоит антикоррупционщикам. Они считают, что из-за отсутствия градостроительного регламента ПДП новостроек разрабатывается по усмотрению должностных лиц акимата на основании протокольных поручений. И корректируется в угоду заинтересованных сторон.

– Для этого используется зак­репленное в законе право акима­та вносить не более двух раз в год изменения и дополнения в утвержденный план, – говорит Жандос Жумабаев. – Однако по закону план детальной планировки должен соответствовать Генеральному плану, а у нас большая часть ПДП с ним сейчас не согласуется.

Жандос Жумабаев пообещал, что по итогам проверки и выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования, вплоть до сноса и привлечения к ответственности чиновников, способствовавших принятию незаконных решений. И добавил, что все факты Антикоррупционная служба сделает достоянием гласности, поделившись информацией с журналистами.