Где найти официальных гидов в Казахстане

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

В 2024 году 78 казахстанских гидов успешно подтвердили свои професиональные навыки и вошли в цифровой реестр

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждому гиду был присвоен именной бейдж, который не только подтверждает их официальный статус, но и предоставляет льготный или бесплатный доступ к 41 туристскому объекту в составе групп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism 

Наибольшее количество бейджей выдано гидам города Алматы - 49 специалистов решили подтвердить свои знания. В столице 15 гидов успешно прошли тестирование, в Алматинском регионе – 7.

В городе Шымкент, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях по два гида вошли в цифровой реестр, а в Туркестанском регионе – один человек. Каждый бейдж оснащён QR-кодом, который позволяет туристам ознакомиться с профилем гида.

«Гиды играют ключевую роль в формировании впечатления у зарубежных туристов о Казахстане, и их профессионализм – важная составляющая развития туриндустрии и повышения стандартов обслуживания. Бейдж становится символом доверия, который дает туристам уверенность в том, что они получают качественную услугу», – подчеркнул глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Жанар Баймульдинова с 2019 года проводит экскурсии как в Астане, так и в других регионах страны. Она отмечает важность профессионализма гидов и качества экскурсий для туристов.

«Получение бейджа — это признание профессионализма и статуса гида. У меня раньше были бейджи от отдельных объектов и ассоциаций, но данный бейдж — это совершенно другой уровень. К сожалению, бывают случаи, когда туристам не совсем корректно проводятся экскурсии и туристы не получают нужную информацию и опыт. Хотелось бы, чтобы больше гидов участвовали в этом проекте и были оцифрованы», – отметила директор ИП «Баймульдинова» Жанар Баймульдинова.

Необходимо отметить, что цифровой реестр ведётся с 2023 года и размещен на сайте.

#туризм #Kazakh Tourism #гиды

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