Где можно провести отличный зимний отдых в Казахстане

Миистерство туризма и спорта РК представило ТОП-5 лучших мест для отдыха в Казахстане в сезоне 2024–2025, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Щучинско-Боровская курортная зона

Щучинско-Боровская курортная зона является одним из ключевых направлений зимнего отдыха в Казахстане. Живописная природа, чистый воздух и высокий уровень комфорта делают её привлекательной для посетителей. Согласно данным за январь-июнь 2024 года, наблюдается значительный рост туристического потока: количество объектов размещения увеличилось до 203, а услугами воспользовались 143 629 посетителей, что на 10 949 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитие инфраструктуры и улучшение качества обслуживания способствуют повышению привлекательности зоны для отдыхающих.

Алматинский горный кластер

Алматинский горный кластер остается самым востребованным зимним курортом Казахстана, предлагая разнообразные виды активного отдыха для любителей горных и зимних видов спорта. В первой половине 2024 года курорт принял более 1,2 миллиона гостей, а количество объектов размещения достигло 518 единиц. Постоянное совершенствование инфраструктуры и уровня сервиса делает Алматинский кластер еще более привлекательным для отечественных и зарубежных туристов.

Курортная зона Катон-Карагай

Курортная зона Катон-Карагай представляет собой идеальное место для уединенного и спокойного отдыха. Природные красоты региона создают атмосферу умиротворения, привлекая любителей природы и спокойного отдыха. В первой половине 2024 года курортная зона приняла более чем вдвое больше посетителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем предоставленных услуг составил 17,7 млн тенге. Этот живописный уголок Казахстана предоставляет уникальные возможности для отдыха вдали от городской суеты.

Окрестности Чарынского каньона

Чарынский каньон в зимний период обретает особую атмосферу и привлекает любителей природных красот. Расширенная инфраструктура и новые базы отдыха способствуют росту туристической привлекательности региона. Чарынский каньон дарит своим посетителям уникальную возможность насладиться захватывающими видами и комфортным отдыхом на фоне впечатляющих природных пейзажей.

Кокшетау и близлежащие озёра

Кокшетау и окружающие его озера предлагают гармоничное сочетание спокойного отдыха и активных зимних развлечений, таких как катание на лыжах и сноуборде. Туристическая инфраструктура региона активно развивается, превращая его в привлекательное место для зимнего отдыха всей семьей.