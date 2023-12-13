Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

За резолюцию проголосовали 153 страны, против - 10, воздержались - 23.

Фото: ria.ru

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 государства, включая Украину, Великобританию, Германию, Италию, Аргентину и Грузию, воздержались.

При этом Генассамблея проголосовала против предложения США включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС.

Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, была подготовлена Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества).

Согласно тексту документа, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа".

В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.