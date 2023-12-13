Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

В мире
243

За резолюцию проголосовали 153 страны, против - 10, воздержались - 23.

Фото: ria.ru

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 государства, включая Украину, Великобританию, Германию, Италию, Аргентину и Грузию, воздержались.

При этом Генассамблея проголосовала против предложения США включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС.

Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, была подготовлена Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества).

Согласно тексту документа, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа".

В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

 

#ООН #голосование #резолюция #Генассамблея #Газа

Популярное

Все
Победа и гимн а капелла
Мергены показали класс
Еще больше народного участия
ЗакОСИть не получится
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Выходили на улицу, чтобы… погреться
Провокация и шантаж
Альтернатива гаджетам
Волонтеры ищут потомков казахстанского солдата, чтобы вернуть медаль "За отвагу"
Откровенно о рынке электроэнергии
Закон Республики Казахстан
Через каплю показать море
Приходи, смотри, твори!
Соглашение о военном сотрудничестве подписали Казахстан и Катар
Второй блок законодательных поправок по судебной реформе поддержало правительство РК
Писатель и читатели: в режиме диалога
Вдохновение для новых взлетов
Зачем спасать Пушкина?
Беспечность – наше все
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Число жертв превысило 18,5 тыс в Газе с начала конфликта
Подземный город для желающих пережить конец света открыли в…
Первая в ОАЭ пивоварня откроется в Абу-Даби
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]