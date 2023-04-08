Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Общество
20

Заместителя генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства. 

Фото: gov.kz

Умиралиев предупредил, что в социальных сетях распространяются призывы к проведению и участию 9 апреля 2023 года в несанкционированных митингах. 

"Обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан - наши основные приоритеты. Поэтому вновь обращаем внимание на необходимость соблюдения норм Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" и недопустимость их нарушения", - отметил прокурор.

По закону массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

"При несоблюдении указанных норм любые публичные призывы признаются незаконными. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры.

Так, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

За причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток", - говорится в сообщении.

В этой связи, генеральная прокуратура призывает соблюдать нормы законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, а также публичных призывов к ним.

#обращение #Генпрокуратура #митинг

Популярное

Все
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Жителей Алматы и Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин
Поддержка и стимулы
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
Стало известно, когда Елена Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами
В гараже актюбинца нашли больше ста килограммов наркотика
Тюремного кибермошенника выявили в Алматинской области
В Павлодаре легковушка врезалась в грузовик: пассажир погиб
В Жетысуской области при взрыве в котельной погиб человек
Пострадавшие в результате паводка в Актюбинской области получили материальную помощь
Пять человек погибло в результате лобового столкновения легковушек в Алматинской области
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В Казахстане появится межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open
Первый в Казахстане ERG GeoHub, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Костанайской области
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи

Читайте также

В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в поли…
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]