Генсек кабмина и три министра Японии подали в отставку из-за скандала

Также в отставку подали пять заместителей министров, один парламентский вице-министр и советник министра обороны

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Генсек кабмина Японии и "второй человек" в правительстве Хирокадзу Мацуно подал в отставку после скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом он сам заявил на пресс-конференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Я сообщил премьер-министру [Фумио] Кисиде, что хочу уйти с поста генерального секретаря кабинета министров, чтобы не создавать задержек в [реализации] политики, и подал в отставку", - сказал он.

Скандал затрагивает несколько фракций ЛДП, в основном крупнейшую внутрипартийную группу покойного экс-премьера Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается "опасной чертой".

Заявления о сложении полномочий подали также министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, а также министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки.

Кроме того, по словам Мацуно, в отставку подали пять заместителей министров, один парламентский вице-министр, а также советник министра обороны. Все они являются членами фракции Абэ.

Кроме того, в отставку планирует подать еще один видный член этой фракции, глава Политсовета ЛДП Коити Хагиуда.

Своих постов могут также лишиться глава фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко и глава комитета ЛДП по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.

Пост генсека кабмина является в правительстве ключевым. Именно он координирует деятельность всех министерств и ведомств, а также выступает дважды в день на пресс-конференциях от имени правительства. Экс-глава МИД Ёсимаса Хаяси, который, как ожидается, займет этот пост, считается ветераном японской политики. В ЛДП он входит во фракцию Кисиды. За время своей карьеры в разные годы он занимал посты министра обороны, министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий.