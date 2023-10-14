Генсек ООН: конфликт вокруг Израиля может перейти на Ливан

Гибель оператора Reuters в Ливане при обстреле свидетельствует о высоком риске расширения границ конфликта между Израилем и палестинскими исламистами в регионе, считает Антониу Гутерриш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

Фото: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Гибель фото- и видеооператора информагентства Reuters Иссама Абдаллы во время работы на юге Ливана наглядно показывает огромный риск того, что конфликт между Израилем и палестинской исламисткой группировкой ХАМАС может перекинуться на Ливан. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 13 октября.

В тот же день официальный представитель Госдепа США, комментируя по просьбе журналистов известия о гибели сотрудника Reuters, указал, что Госдеп "в курсе сообщений о гибели журналистов в Ливане" и что представители властей работают над сбором информации на эту тему.

Ранее 13 октября агентство AFP передало, что в результате обстрела, под который попала группа сотрудников различных СМИ в Ливане, ранения получили по два журналиста AFP, телекомпании Al-Jazeera и Reuters. Кто именно вел обстрел, не уточнялось.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами в Нью-Йорке вечером 13 октября, призвал также немедленно обеспечить доступ населения сектора Газа к гуманитарной помощи. "И у войн есть правила", - подчеркнул он, перед тем как принять участие в заседании Совета Безопасности ООН за закрытыми дверями, посвященном палестино-израильскому конфликту.

При этом Гутерриш четко высказался против призыва Израиля осуществить эвакуацию северных районов сектора Газа. Подобный шаг, затрагивающий около 1,1 млн человек на густонаселенной территории, "чрезвычайно опасен - а в некоторых случаях просто невозможен", заявил генсек ООН.

В то же время Гутерриш призвал к безотлагательному освобождению всех захваченных ХАМАС заложников и осудил вызванные конфликтом между палестинскими исламистами и Израилем проявления антисемитизма, направленного против мусульман фанатизма и словесного выражения ненависти в любых формах.

11 октября эксперт по международной политике, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala) в интервью DW выразил уверенность в том, что ЦАХАЛ начнет вводить сухопутные войска в Газу "в ближайшие часы или дни".

При этом он указал, что Израиль сделал очень много для защиты гражданского населения в Газе, однако, учитывая условия проведения операции, избежать жертв среди мирных жителей будет невозможно.