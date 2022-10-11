Герои среди нас

В Алматинской области проходят съемки полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Беркут» о буднях подразделений специального назначения Национальной гвардии.

Это уже третий по счету воен­ный фильм о Национальной гвардии РК, который снимает отечественная кинокомпания «АЮ Синема». Режиссер-постановщик фильма – Данияр Ибрагимов, известный в казахстанской кинематографии как генеральный продюсер военных кинокартин «Шестой пост» и «Казбат». «Беркут» является дебютом в его режиссерском творчестве. Продюсерская работа по военным сценам возложена на ветерана спецназа, обладателя крапового берета и боевого офицера Камала Жаксылыкова. Вторым продюсером выступает Ильяс Етекбаев, а линейным продюсером – ветеран боевых действий Сабыржан Сулейменов. Кинооператором фильма является Азамат Дулатов, снимавший такие картины, как «Холостяк», «Любовь всегда в моем сердце», «Куляш» и другие.

В главных ролях играют известные молодые актеры Санжар Мади, Даурен Сергазин и Асылхан Толепов. В фильме также снимается известный певец и музыкант Галымжан Молданазар. Таким образом, собралась очень сильная коман­да. Локации для проекта выбраны в живописных местах Иле-Алатауского национального парка и на берегу реки Или. Кроме того, имеются сложнопостановочные съемки в городах Алматы и Конаеве.

Картина основана на реаль­ных событиях. Сценарий прописан вокруг трех героев, которые проходят жесточайшие испытания, чтобы получить право ношения символа спецназа – крапового берета. В основу сюжета взяты истории оперативно-розыскных мероприятий и воспоминания героев, которые были участниками реальных событий. Цель создателей фильма – через призму службы в рядах спецназа Нацгвардии побудить у подрастающего поколения желание всегда быть готовым к защите интересов родного Отечества.