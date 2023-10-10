Гибель 19-летнего студента в Щучинске: создана специальная следственно-оперативная группа

О расследовании дела о гибели студента в Щучинске рассказали в МВД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
«По поручению главы государства о проведении тщательного расследования обстоятельств гибели 19-летнего жителя города Щучинска Акмолинской области МВД создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции с выездом на место.
Дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по части 2 статьи 194 УК РК о вымогательстве у него денег», – сообщили в министерстве внутренних дел.
Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле МВД.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, ночью 6 октября на железнодорожных путях в Щучинске было обнаружено тело студента.
Позже в Instagram-паблике kokshe_city_03 было опубликовано обращение матери парня. По словам женщины, ее погибший сын «подвергся неоднократному вымогательству со стороны ОПГ».
Глава государства поручил провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в Щучинске.