Токаев поручил провести тщательное расследование гибели студента в Щучинске

Глава государства поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в городе Щучинске Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

"Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль", – сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее в Instagram-паблике kokshe_city_03 было опубликовано обращение матери студента, погибшего в Щучинске.

Как сообщается, тело парня обнаружили ночью 6 октября на железнодорожных путях.

По словам женщины, ее погибший сын "подвергся неоднократному вымогательству со стороны ОПГ".

"Отдел полиции Бурабайского района начал досудебное производство по части 2 уголовной статьи "Вымогательство" по заявлению жителя Щучинска, – говорится в комментарии к посту ДП Акмолинской области. – В рамках досудебного производства все представленные потерпевшей стороной доводы будут проверены, а также проведено объективное и тщательное расследование".