Гибель карася и сазана зафиксировали в Шардаринском водохранилище, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

5 апреля в ходе рейда рыбинспекторы отдела Туркестанской рыбной инспекции Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили на берегу участка № 2 Шардаринского водохранилища (закреплено за ТОО Vita) скопление молоди рыбы и ее гибель.

При визуальном осмотре видны изменения чешуйчатого покрова.

«Видовой состав рыб: карась, сазан. Силами рыбинспекторов и егерей организованы сбор и утилизация 4 килограммов снулых мальков со средней навеской 50-60 граммов.

Ветеринарной службой по городу Шардара произведен отбор проб мальков для лабораторных исследований», – сообщили в Минэкологии.

Арало-Сырдарьинская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства проинформировала все заинтересованные органы.

6 апреля департамент экологии по Туркестанской области и Аральский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» планируют отобрать пробы воды и рыб. По итогам лабораторных исследований будет подготовлено экспертное заключение.

Справочно: Шардаринское водохранилище расположено на реке Сырдарья на территории Туркестанской области. Построено в 1966 году. Согласно приказу министра сельского хозяйства РК от 20 февраля 2015 года № 18-04/120 Шардаринское водохранилище включено в перечень водоемов международного значения. Водохранилище разделено на 4 участка и закреплено за четырьмя пользователями для ведения промыслового рыболовства.