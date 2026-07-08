Девушку из Талдыкоргана привлекли к ответственности из-за снятого видео

Закон и Порядок

Размещенный в соцсетях видеоролик послужил причиной проверки, в результате которой были установлены все участники данного инцидента

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В ходе мониторинга социальных сетей внимание полицейских из области Жетiсу привлекло видео на кадрах которого девушка выбрасывала мусор на проезжую часть из окна движущегося автомобиля, сообщает Kazpravda.kz 

«По результатам проведенной проверки полицейские установили всех участников инцидента. Девушка привлечена к ответственности за загрязнение мест общего пользования. Водитель авто также привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и несоблюдение требования дорожной разметки», - сообщили в департаменте полиции области Жетiсу.

Там добавили, что стремление к популярности в соцсетях не должно становиться причиной нарушения закона и создания угрозы безопасности дорожного движения.

#полиция #Талдыкорган #инцидент #ролик

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