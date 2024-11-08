Гибкая инвестполитика страны позволяет нам привлекать новых инвесторов в индустриальный сектор

Успехи РК связаны с последовательной работой главы государства и правительства по осуществлению отраслевых реформ в социально-экономической сфере.

Казахстан вошёл в топ-35 конкурентоспособных стран мира. Об этом в ходе 36-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов заявил президент Касым-Жомарт Токаев, ссылаясь на информацию Международного института развития менеджмента. Успехи РК связаны с последовательной работой главы государства и правительства по осуществлению отраслевых реформ в социально-экономической сфере.

Привлечение как иностранных, так и отечественных инвесторов из крупного и среднего бизнеса, позволяет Казахстану оживить свою экономику, обеспечить дополнительный импульс к развитию крупных индустриальных и инновационных проектов, направленных на системную и технологическую модернизацию передовых отраслей экономики.

Выступая на заседании Совета иностранных инвесторов, президент отметил, что Казахстан ставит перед собой достаточно амбициозную задачу – привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. По словам Касым-Жомарта Токаева, республика продолжит последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране.

Как мы помним, глава государства Касым-Жомарт Токаев ещё 7 февраля 2024 года на расширенном заседании правительства дал поручение разработать нормативно-правовой акт, который обеспечит свободу предпринимательства через развитие конкуренции и сокращение государственного участия в экономике, а также снижение издержек бизнеса. На основе этого к маю текущего года был разработан правительством и подписан президентом страны Указ «О мерах по либерализации экономики».

Данный прогрессивный документ во многом дал возможность начать комплексное осуществление либерализации нашей национальной экономики. Уже намечены конкретные шаги, такие как расширение зоны влияния Агентства по защите и развитию конкуренции РК посредством создания Национального офиса по приватизации. Данный Офис охватывает выработку критериев государственных активов, подлежащих дальнейшей приватизации.

Меняются и подходы в рамках системы управления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» через повышение самостоятельности в принятии решений, обеспечение качества корпоративного управления и модернизацию закупочных процессов.

Прогрессивным шагом данного Указа главы государства было создание мер по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. Это во многом упростило ведение бизнеса в стране, как на уровне привлечения отечественного бизнеса к решению комплексных задач, так и обеспечило улучшение общего климата для вливания крупных иностранных инвестиций в экономику Казахстана.

За последние несколько месяцев уже наметилось улучшение в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса. Это является важной составляющей либерализации национальной экономики, так как если бизнесу в Казахстане будет надёжно в том плане, что будет обеспечена гарантия их инвестиций, это придаст мощный заряд в вопросах привлечения новых инвестиций в казахстанскую экономику.

Данные авторитетного Международного института развития менеджмента (IMD) подтверждают, что запущенное президентом и правительством оздоровление экономики даёт свои плоды в виде уменьшения доли государства в отраслях экономики, что, в свою очередь, влечёт за собой укрепление отечественного и иностранного бизнеса на высвобождаемом экономическом пространстве.

По сути, благодаря либерализации экономики и уменьшению роли государственного участия, в ближайшие пять лет появится уникальная возможность привлечь масштабные иностранные инвестиции в передовые отрасли казахстанской экономики, что позволит сыграть нашей стране на опережение в вопросах инновационного развития и преодоления технологического разрыва. Нам важно внедрить новые технологические разработки, фактически осуществить новую технологическую модернизацию, что позволит нам оздоровить и укрепить малый и средний бизнес, а также провести ускоренное сокращение доли государственного сектора в национальной экономике.

«Недавно принятый Национальный инфраструктурный план до 2029 года открывает «окно возможностей» для местных производителей» - заявил президент. Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем в 86 млрд долларов». Правительство сформирует список товаров для локализации офтейк-контрактов.

Действительно, государство старается обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане. Мы рады как иностранному капиталу, так и быстро укрепляющемуся отечественному бизнесу. В этой связи, принятый Национальный инфраструктурный план даёт возможность, прежде всего, отечественным производителям укрепить свои позиции и внести свой вклад в дело модернизации экономики Казахстана. Надеемся, что через масштабную реализацию крупных инвестиционных проектов мы сможем добиться результатов, которые обеспечат устойчивый промышленный рост.

В этой связи для государства важным является укрепление инфраструктурного инвестирования и создание условий для взращивания местных высококвалифицированных кадров.

Именно посредством развития современных рабочих профессий, в которых остро нуждается наша экономика, мы сможем обеспечить необходимую основу для технологического рывка. В этом активно поддерживаю позицию главы государства и его решение объявить 2025 год – Годом рабочих профессий. Думаю, пришло время, с одной стороны, качественно укрепить, а с другой – привлечь среднее и послесреднее техническое и профессиональное образование на реальные нужды технологической модернизации страны.