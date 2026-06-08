Гимнастка Акмарал Ерекешева дважды выиграла «бронзу» клубного чемпионата Испании

В упражнениях с лентой спортсменка получила от судей 27.600 балла

Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева завоевала две медали на клубном чемпионате Испании в Овьедо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Как отметили в олимпийском комитете, девушка дважды стала бронзовым призёром международного турнира.

В упражнениях с булавами она набрала 29.700 балла. А в упражнениях с лентой получила от судей 27.600 балла.

Также в НОК добавили, что клуб Gimnasia Chiclana, в составе которого выступала Акмарал Ерекешева, стал в итоге четвертым.