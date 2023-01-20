Глава АДГС высказался о назначении молодых кадров министрами

Председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев заявил, что его ведомство и дальше будет рекомендовать молодых и талантливых специалистов на вышестоящие должности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба АДГС РК

Дархан Жазыкбаев, комментируя назначение молодых кадров в Кабинет министров, отметил, что на сегодня из президентского молодежного кадрового резерва трудоустроено около 250 человек, из них 33 – на политические должности и в корпус «А».

«Видение – дальше продолжаем работу. В дальнейшем будем работать, будем рекомендовать наших молодых, талантливых специалистов на вышестоящие должности», – заявил он, анонсировав очередной отбор в президентский молодежный кадровый резерв в этом году.

Дархан Жазыкбаев подчеркнул, что лучшие выпускники, успешно окончившие высшие учебные заведения за счет государственного гранта, имеют возможность назначения без конкурсного отбора на низовые должности на районном и сельском уровнях. Это, по словам главы АДГС, будет способствовать привлечению квалифицированной молодежи на госслужбу, стимулировать возвращение молодых специалистов в районы и села, а также снижению дефицита профессиональных кадров в регионах, облегчит процесс поступления на государственную службу.

Есть возможность и для прямого назначения на высшие должности корпуса «Б» без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом.

Рассмотрена также возможность назначения в течение года после завершения на отдельные должности в местные органы, кроме столицы, выпускников Академии госуправления при президенте с высокой успеваемостью.

«Государственные служащие, получившие неудовлетворительную оценку 2 квартала подряд, будут понижаться в должности, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности – освобождаться от занимаемых должностей. Таким образом, упрощается процедура выхода из государственной службы», – резюмировал спикер.