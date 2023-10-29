Глава АМТ Вадим Басин: "Ни один человек не будет уволен, ни у одного члена коллектива не будут ухудшены права"

Фото: акимат Карагандинской области

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау" никоим образом не отразится на обязательствах перед работниками. Будут сохранены условия оплаты, социальные гарантии. На шахтах первым делом сконцентрируют внимание на повышении безопасности труда, сказал новый руководитель компании Вадим Басин.

"Вчера глава государства на встрече с родственниками погибших и пострадавших шахтёров объявил о том, что прекращаются отношения с инвестором по проблемным активам компании. При этом было особо отмечено, и об этом надо сразу сказать всему коллективу компании: никаких изменений условий работы, оплаты, социальных гарантий не последует. Останутся те же самые условия, которые будут пересматриваться только с точки зрения их улучшения. Это необходимое условие для того, чтобы компания работала дальше и была социально ответственной. Ни один член коллектива не будет уволен, ни у одного члена коллектива не будут ухудшены права", – отметил Басин.

На шахтах первым делом займутся повышением безопасности труда и обновлением основных фондов.

Сейчас оказывается психологическая помощь родным и близким погибших шахтёров. Работают профессиональные психологи.

Действует горячая линия: в Караганде (8-7212) 51-72-23 (ДЧС), (8-7212) 49-72-70 («АрселорМиттал Темиртау») и в Астане – (8-7172) 70-41-08.