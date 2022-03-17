Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.

"В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между Правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие", – сказал Глава государства.

Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в Послании народу Казахстана 16 марта.

Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Одиль Рено-Бассо совершить очередной визит в Казахстан.