Фото: пресс-служба АФМ РК
Свежий выпуск

Глава финразведки Казахстана встретился с коллегами из Турции, Австрии и Гонконга

Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов провел двусторонние встречи с представителями подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов Турции (MASAK), Австрийского подразделения финансовой разведки (A-FIU) и Группы финансовой разведки Гонконга (JFIU) в рамках рабочей поездки на пленарное заседание FATF в Париж.

В ходе встреч обсуждены результаты взаимодействия и ряд актуальных вопросов.

Стороны поделились опытом использования информационных технологий обработки данных, функционирования информационно-аналитических систем, практическими аспектами деятельности финансовых разведок, разработки типологий и механизмов борьбы с незаконными финансовыми потоками.

На встречах затронуты вопросы максимального сокращения сроков обмена информацией между странами и исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам.

Участники встреч обменялись мнениями и идеями по имплементации в национальное законодательство последних изменений в рекомендациях FATF, в том числе по вопросам установления бенефициарных собственников и работы с перечнем национальных публичных должностных лиц.

По итогам встречи с представителями из Турции проработаны вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ранее заключенного меморандума.

На встрече с Австрийским подразделением финансовой разведки подписан меморандум о взаимодействии по обмену финансовой информацией, относящейся к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений, не только по запросам, но и по инициативным информациям об операциях по которым имеются подозрения в преступности их происхождения.

С представителями Группы финансовой разведки Гонконга намечено развитие дальнейшего сотрудничества на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

«Проведенные встречи придадут позитивный импульс в работе по противодействию преступным проявлениям и внесут свою лепту в укрепление финансовой стабильности», - заявили в пресс-службе АФМ РК.

Популярное

Все
Об откатах, коррупционном фаворитизме и трайбализме
Золотой запас. С чего начиналась экономическая независимость?
Фонтанами горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, встретили День города в Темиртау
Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили в Северо-Казахстанской области
В Павлодаре не хватает тепловых мощностей, и специалисты предлагают вообще запретить выдачу техусловий на подключение новых объектов к источникам тепла
Президент наградил ряд казахстанцев
Раскрыты тайны трагедии
Указ Президента Республики Казахстан
Творить Добро, нести Любовь
Декларация и ее роль в становлении и развитии независимого государства
Макам – души отдохновение
Наши луки не для скуки!
Когда улетают лебеди
«Акжайык» и «Ордабасы» в финале
Умницы и красавицы
В солнечном городе с джазовым именем
Щедрые, благородные и бесстрашные
Расширяя горизонты
Ставок больше нет
Закон Республики Казахстан
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и Туркменистан
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Мейрама Кажыкена зарегистрировали кандидатом на пост президента Казахстана
Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы рассмотрели в Правительстве
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Свежий выпуск
Почти 25 млн тенге разыграют на конных соревнованиях в Аста…
Свежий выпуск
В Астане ветераны в преддверии Дня республики продолжили па…
Свежий выпуск
Макам – души отдохновение
Свежий выпуск
Расширяя горизонты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]