Глава государства: «Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку»

Президент
148
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президент напомнил, что Казахстан кардинально обновляет основы своего государственного устройства

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область высказался об итогах референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

«Как вам известно, Казахстан вступил в эпоху коренных преобразований. Мы вместе, как единая нация, успешно осуществляем конституционную реформу, которая имеет особое историческое значение. Убежден, что ее влияние на развитие страны будет исключительно важным. Поэтому иностранные лидеры, политики и эксперты с большим интересом наблюдают за нашей конституционной реформой. По их мнению, избрав новые подходы к конституционной реформе, осуществляя масштабные изменения, преобразуя сущность и содержание Конституции, Казахстан кардинально обновляет основы своего государственного устройства. На общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор во имя светлого будущего страны. Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку. Конституция – это фундаментальный документ, ориентир, определяющий будущее государства, цели и задачи национального развития. Это в полной мере признала и вся мировая общественность», – отметил Глава государства.

Президент выразил глубокую признательность всем соотечественникам, которые активно участвовали в референдуме. 

«Отрадно, что граждане приняли самое активное участие в референдуме. Также очень важно, что это голосование убедительно продемонстрировало нашу солидарность. Мы на деле почувствовали силу патриотического духа нашего народа. Жители Туркестана никогда не остаются в стороне от государственных дел и оказывают широкую поддержку реформам. И в этот раз регион показал пример высокой сплоченности: Туркестан вошел в число самых активных областей. 92,21% проголосовавших жителей поддержали Новую Конституцию, за что я искренне благодарен. Находясь на священной земле Туркестана, выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, которые не остались равнодушными к судьбе государства», – заключил он.

