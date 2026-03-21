Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область высказался об итогах референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Как вам известно, Казахстан вступил в эпоху коренных преобразований. Мы вместе, как единая нация, успешно осуществляем конституционную реформу, которая имеет особое историческое значение. Убежден, что ее влияние на развитие страны будет исключительно важным. Поэтому иностранные лидеры, политики и эксперты с большим интересом наблюдают за нашей конституционной реформой. По их мнению, избрав новые подходы к конституционной реформе, осуществляя масштабные изменения, преобразуя сущность и содержание Конституции, Казахстан кардинально обновляет основы своего государственного устройства. На общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор во имя светлого будущего страны. Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку. Конституция – это фундаментальный документ, ориентир, определяющий будущее государства, цели и задачи национального развития. Это в полной мере признала и вся мировая общественность», – отметил Глава государства.

Президент выразил глубокую признательность всем соотечественникам, которые активно участвовали в референдуме.