Президент подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком основаны на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества

Фото: пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал.

Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.