Глава государства подписал Указ о создании института Уполномоченного по вопросам семьи
Глава государства подписал Указ «О создании института Уполномоченного по вопросам семьи при Президенте Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Основными целями Уполномоченного являются усиление защиты прав и интересов семьи, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей, совершенствование государственной семейной и демографической политики, профилактика семейно-бытового насилия, а также содействие благополучию казахстанских семей.