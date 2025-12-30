Глава государства подписал закон: в стране откроются кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия

Все ключевые нормы были выработаны совместно с Уполномоченным по правам ребенка в РК и депутатским корпусом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подписал Закон РК «О профилактике правонарушений». В Минпросвещения рассказали о его основных нормах, сообщает Kazpravda.kz 

Закон предназначен для своевременной профилактики правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних, создания инфраструктуры экстренной помощи, открытия региональных управлений по защите прав детей и усиления персональной ответственности должностных лиц за нарушения законодательства в области защиты прав ребенка.

Важным нововведением в рамках закона станет открытие по всей стране кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия. Здесь несовершеннолетним будет оказываться комплексная поддержка по принципу «одного окна».

В дружественных к ребенку условиях предусмотрены такие комплексные меры, как оказание первичной психологической помощи, проведение судебно-медицинской экспертизы и опроса в присутствии профильных специалистов. Это позволит полностью избежать повторной травматизации детей, исключив необходимость посещения множества организаций.

Вместе с тем в организациях образования внедряется институт «педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания». Эта мера предназначена для своевременной профилактики правонарушений и оказания оперативной помощи детям.

Также Закон закрепляет создание региональных Управлений по защите прав детей для выстраивания единой вертикали защиты прав и законных интересов детей. Новые структуры будут отвечать за координацию, профилактику, оперативную защиту и помощь детям из группы риска.

В целях реализации новых норм будут утверждены соответствующие правила.

