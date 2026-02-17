Глава государства поговорил по телефону с президентом Кыргызстана

139
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Казахстана отметил положительную динамику казахско-кыргызских отношений, чему способствуют регулярный политический диалог, активное взаимодействие правительств и деловых кругов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Лидеры двух братских стран выразили удовлетворение высоким уровнем развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и водно-энергетической сферах.

Президенты подтвердили приверженность дальнейшему укреплению межгосударственных связей в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал президента Кыргызстана о проводимой в нашей стране конституционной реформе, закладывающей основы поступательного прогресса государства. Садыр Жапаров заявил о поддержке масштабных преобразований в Казахстане.

Собеседники выразили единодушное мнение по всем вопросам регионального сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в проведении в Бишкеке таких важных международных мероприятий, как саммит ШОС и Всемирные игры кочевников.

Президент Казахстана также выразил поддержку решениям Садыра Жапарова, направленным на сохранение единства общества, укрепление кыргызской государственности.

#Казахстан #Токаев #Кыргызстан #Жапаров

