Глава государства посетил Иорданский музей

Президент
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Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея

Фото: Акорда

В рамках официального визита в Амман президент Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главу нашего государства сопровождали принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин.



Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея. Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.

В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.

Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.

В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.

#президент #музей #Иордания

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