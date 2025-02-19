Глава государства посетил Иорданский музей

Фото: Акорда

В рамках официального визита в Амман президент Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главу нашего государства сопровождали принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин.





Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея. Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.



В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.



Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.



В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.