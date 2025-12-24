Цель проекта – дать каждому ребенку доступ к современному образованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства осмотрел учебные классы, хореографический зал, коворкинг-центр, плавательный бассейн с инновационной системой искусственного интеллекта, мастерскую судомоделирования, студию театрального искусства и спортивный зал. Президенту рассказали, что центр, рассчитанный на 750 детей, создан как пространство возможностей для развития талантов, лидерских качеств, научного мышления и творческого потенциала детей и молодежи.

Цель проекта – дать каждому ребенку доступ к современному образованию, технологиям, культуре и спорту. К настоящему времени педагогический состав включает свыше 100 квалифицированных специалистов.

В беседе с преподавателями и воспитанниками центра Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития детского и молодежного творчества. Глава государства пожелал детям успехов и уверенного пути вперед.