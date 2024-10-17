Глава государства посетил новую пожарную часть в Астане

Президент ознакомился с работой столичной пожарной части, возведенной в кратчайшие сроки в районе «Алматы», где проживает более 96 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив «Юго-Восток», а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал «Нұрлы Жол».

За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.

Пожарное депо, построенное из высококачественных быстровозводимых модульных материалов, отличается высокой функциональностью. В здании предусмотрены рабочие кабинеты, диспетчерская, учебный класс, комната отдыха и кухня. В ангаре размещены шесть единиц спецтехники.

Касым-Жомарту Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров.

Также была продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.

Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать.

По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.

Затем Президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части №23 спортивный инвентарь.