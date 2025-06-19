В рамках рабочей поездки по столице Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью теннисного центра «Даулет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На сегодняшний день в комплексе тренируются 600 детей, 85 из которых обучаются на бюджетной основе. Здесь функционируют 57 спортивно-оздоровительных групп.

Центр «Даулет» является одним из ключевых социально-спортивных объектов столицы, обеспечивающим доступ к теннису для широкого круга детей, в том числе для спортсменов с особыми образовательными потребностями.

В мае текущего года на базе центра впервые в Азии был проведен Virtus World Tennis Championship 2025 – чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Ранее Президент посетил спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова.