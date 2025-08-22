Глава государства прибыл на переговоры с Садыром Жапаровым
В резиденции «Ынтымак Ордо» прошла церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Кыргызскую Республику с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран. Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.
Далее лидеры стран представили членов официальных делегаций и направились в зал для переговоров.