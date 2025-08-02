Конференция открывает возможности для поиска решений и налаживания партнерств, призванных служить преодолению трудностей и реализации потенциала этих стран в полной мере в интересах более справедливого и благополучного будущего, передает Kazpravda.kz

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5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Авазе (Туркменистан).

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), сталкиваются с трудностями в плане торговли, транспортной доступности и развития, обусловленными отсутствием прямого доступа к морю. Поскольку в этих странах нет морских портов, они находятся в зависимости от стран транзита, что приводит к увеличению торговых издержек и сроков поставок.

РСНВМ сталкиваются с трудностями, но вместе с тем они служат домом для динамичных общин, потенциал которых еще предстоит реализовать.

Третья Конференция Организации Объединенных Наций по РСНВМ открывает возможности для поиска решений и налаживания партнерств, призванных служить преодолению трудностей и реализации потенциала этих стран в полной мере в интересах более справедливого и благополучного будущего.